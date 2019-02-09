بالفيديو.. نانسي عجرم تطرح تيزر أحدث كليباتها

نانسي عجرم

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر" تغريدة لها، أعلنت فيها طرح تيزر كليبها الجديد الذي يحمل اسم "الحب زي الوتر".

يذكر أن أغنية "الحب زي الوتر" كانت قد طرحتها في مارس 2017، ضمن ألبومها «حاسة بيك»، والأغنية باللهجة المصري وهي من كلمات: محمد رفاعي، وألحان: وليد سعد،

وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكانت نانسي عجرم قد وضعت مولودتها الثالثة "ليا"، في أول فبراير الجاري وتلقت العديد من التهاني من أصدقائها في الوسط الفني.