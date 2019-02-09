أنغام تعلن بدء العد التنازلي لألبومها الجديد

أنغام كتب - أحمد أيوب: أعلنت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدء العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد. حيث طرحت بوستر جديدا وعلقت عليه كاتبة: "العد التنازلي للألبوم بدأ #Angham2019". عليه كاتبة: "العد التنازلي للألبوم بدأ #Angham2019". يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا برومو أغنية "يا ريتك فاهمنى"، كلمات نادر عبد الله، ‏ألحان تامر عاشور، توزيع مادي.

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