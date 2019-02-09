شاهد.. رد فعل كاتي بيري بعد غناء الجمهور لأغنية مسربة

كاتي بيري

كتب - أحمد أيوب:

فوجئت المغنية الأمريكية كاتي بيري، بعد أن انتهت من تأدية أغاني دولي بارتون في حفل MusiCares، بجمهورها يغني أغنية مسربة لها.

وكانت بيري من ضمن المكرمين لمغنية الكنتري دولي بارتون الفائزة بجائزة إنسان العام في حفل MusiCares الذي

تعقده أكاديمية الموسيقى.

وتفاجأت مغنية Dark Horse أثناء الحفل الموسيقى بأن بعض الأشخاص من الجمهور يعرفون كلمات أغنية لها لم تطلق بعد.

ونظرت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا باندهاش إلى

المعجبين الذين غنوا كلمات الأغنية المسربة.

يذكر أن الأغنية تحمل اسم 365 ومن المقرر أن تطلق رسميًا هذا العام بالتعاون مع منسق الاسطوانات الألماني زيد.