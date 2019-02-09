أمل بوشوشة ومشاعر الأمومة في صورة

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: شاركت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة الجمهور بصورة تجمعها بابنتها الصغيرة، أعربت من خلالها عن أصدق مشاعر الأمومة التي تعيشها. وأرفقت أمل بوشوشة صورتها مع ابنتها “ليا” بتعليق جاء فيه: “حياتي كلها”. على صعيد آخر تخوض أمل بوشوشة بطولة درامية جديدة في مسيرتها الفنية من خلال مسلسل “دولار” الذي يشاركها فيه الفنان عادل كرم. وتلعب أمل دور شابة لبنانية تعمل في أحد البنوك وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب. المسلسل من إنتاج “شركة الصباح” لصاحبها السيّد صادق الصباح ومن إخراج سامر البرقاوي ومن المفترض أن يبصر النور خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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