الأمير هاري وميغان ماركل يزوران المغرب قبل ولادة طفلهما!

متابعة بتجـــــــــــــرد: انتشر خبر عبر مواقع الأخبار العالمية مفاده أن دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري سيُسافران إلى المغرب في الأسابيع المقبلة لقضاء رحلة رومانسية قبل ولادة طفلهما الأوّل. ولكن في الحقيقة فإن هذه الرحلة هي بناء على طلب ملكي وهي رحلة عمل بامتياز. وفي التفاصيل، فقد أعلن قصر كنسينغتون في تغريدة عبر تويتر التالي “دوق ودوقة ساسكس سيزوران المغرب من السبت 23 شباط إلى الاثنين 25 شباط من العام 2019. هذه الزيارة هي بناء على طلب حكومة صاحبة الجلالة”.

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