شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "بنتي عفريتة تمثيل.. لكن عمري ما هخليها تمثل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الفنان محمد رمضان، ابنته "حنين" بأنها "عفريته فى التمثيل" نظرا لبراعتها فى إتقان الأدوار بشكل مبهر، وتابع مستطردا: "لكن عمرى ما هخليها تمثل علشان نفسي تنجح فى مجال تانى غير التمثيل".

وقال محمد رمضان، خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة ON E، إنه يفضل أن ينجح أطفاله فى مجالات عدة، وليس التمثيل فقط، ويجب أن تكون مهنة التمثيل مقتصرة على والدهم فقط، كى لا يصبح أطفاله مثله، وتابع: "نفسي يبقى واحد مهندس وواحد دكتور شاطر علشان أحس إنهم كملونى، كمان علشان ماحسش إنى بشوف نفس اللى أنا عملته تانى".

وكشف محمد رمضان عن رغبته فى أن تصبح ابنته مهندسة، لأنها تمتلك شخصية قيادية بشكل قوى، لذا هو يراها "مديرة موقع"- حسب وصفه، أما كنز فقال عنها "متعلق بيها جدا لأنها آخر العنقود".