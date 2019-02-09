شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستقيل من الوزارة فى الجزء الثالث من "كلبش 3".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة تكشفها الحلقات الأولى من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يقوم "سليم الأنصارى" أمير كرارة بتقديم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب والذى يجسده الفنان أحمد عبد العزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفى نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة.

ويتجه بعد ذلك "سليم الأنصارى" أمير كرارة لتأسيس شركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحول إلى عدواة وصراعات فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل.

تصوير المسلسل بدأ منذ فترة، وذلك استعدادا لجاهزية الحلقات للعرض فى شهر رمضان، ومن فترة لأخرى، وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت الفترة الماضية، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين.