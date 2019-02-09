شاهد: أول مغنية بوب سعودية تكشف لماذا نشرت شهادة ميلادها.. وتؤكد أن هيئة الترفيه فاوضتها

كشفت الشابة السعودية المتوجة بجائزة أفضل موهبة عربية غنائية في الولايات المتحدة بسمة العتيبي أن هيئة الترفيه تفاوضت معها لإحياء حفلات في المملكة، مشيرةً إلى أنها ستلبي ذلك العرض بعد الفراغ من ارتباطاتها الفنية في أمريكا خلال الشهور المقبلة.

وعبّرت العتيبي عن صدمتها جراء ما رصدته عبر مواقع التواصل من تعليقات مشككة في جنسيتها السعودية، قائلةً خلال مقابلة مع برنامج “تريندينج” على قناة “بي بي سي عربي” إنها كانت تتوقع الفخر والترحيب بها بعد كشفها عن جنسيتها. وأشارت إلى أنها قامت بنشر شهادة ميلادها على حسابها في تويتر رداً على المشككين في جنسيتها السعودية، مضيفةً أنها تواصلت مع القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لاستخراج بطاقة هوية. يُذكر أن بسمة (18 عاماً) فازت بلقب أفضل موهبة عربية في غناء “البوب” الأمريكي في مهرجان جوائز الموسيقى الذي أقيم أخيراً بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تعيش هناك مع أسرتها منذ عام 2012م.