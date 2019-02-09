شاهد: الموسيقار ياني يُعلق على حفله بالمملكة.. ومفاجأة جديد يعلن عنها من “مهرجان...

أحيا الموسيقار اليوناني العالمي، ياني، حفلًا غنائيًا ضخما في المملكة، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، على مسرح المرايا، في مدينة العلا، بمشاركة فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، والذي يختتم أعماله، في 9 فبراير الجاري.

وخاطب الموسيقار الجمهور باللغة العربية، قائلا: “أنا سعيد جدًا بتواجدي في المملكة العربية السعودية”، واصفًا مدينة العلا بأنها مكان “رائع وأخّاذ ويحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، منقوشة على حوائط المكان، الذي سيفتح للزيارات العامة في المستقبل القريب”، وذلك وسط تسفيق حاد وهتافات من الحضور.

وأضاف “ياني” خلال الحفل :”أشعر بالفخر لأنني سأقدم عرضًا في هذا المهرجان الذي استضاف مجموعة من كبار الفنانين” ، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد مقطوعة موسيقية خصيصًا لهذه المناسبة وسوف يهديها للسعوديين ولأصدقائه.