فرقة "الخان" تحيى حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوى

كتبت - إيمان محمد

تستعد فرقة الخان، لاحياء حفلًا موسيقيًا جديدًاعلى مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم الأحد الموافق 17 فبراير في

تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشار إلى انه تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى

إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية، ومن أغانيهم التى سيقدمونها على حسب وداد وتوبة.