كتبت - إيمان محمد نشرت الفنانة دينا الشربينى، صورة جديدة لها ظهرت خلالها ترتدي قلادة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكانت روجت الشربينى إلى إحدى محلات المجوهرات داعية جمهورها بالشراء منها نظرًا للخصومات الذي يقدمها على هدايا عيد الحب. جمهورها بالشراء منها نظرًا للخصومات الذي يقدمها على هدايا عيد الحب. وقامت دينا بإلغاء التعليقات على تلك الصورة حتى لا تسمح لأحد بأن ينتقد الهدية أو يوجه لها بعض التعليقات السلبية على المنشور. يذكر أن الفنانة دينا الشربينى تستعد إلى خوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "يوم وليلة"، والذى تقوم بكتابته مريم ناعوم، ومن المقرر أن تقوم بإخراجه كاملة أبو ذكرى.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دينا الشربيني تستعرض هدية عيد الحب وتلغي التعليقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.