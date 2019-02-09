بعد القضايا بينها وبين طليقها.. سارة نخلة تفاجئ الجميع بالحجاب: “خطوة جديدة في حياتي”

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 10:06 صباحاً -

فاجأت الممثلة السورية سارة نخلة بظهورها بالحجاب في صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على “إنستغرام”.

وأوضحت سبب هذه الإطلالة من خلال التعليق: “خطوة جديدة في حياتي المهنية ودور جديد ومختلف جدداً عن كل اللي عملته قبل كدة، يارب”.

وتبين أنها تعود إلى مشهد من مسلسل “حكايتي” الذي تشارك فيه إلى جانب عدد من أشهر الممثلين مثل أحمد بدير وجمال عبد الناصر ووفاء عامر وياسمين صبري وأحمد حاتم.

كما أعلنت في وقت سابق انضمامها إلى فريق عمل مسلسل “شبر مية” الرمضانيحيث تؤدي دور زوجة الممثل المصري آسر ياسين.



ويأتي ذلك بعد صدور حكم ببراءتها من الدعوى القضائية التي رفعت ضدها بتهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها السابق الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.

وكانت محكمة أكتوبر أصدرت بحق الأخير حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة خيانة الأمانة من خلال إيصال قيمته ما يقرب من 15 ألف دولار.



