شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يصور "فلانتينو" بالحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم الكبير عادل إمام عدد من مشاهده فى مسلسله "فلانتينو"، اليوم السبت بالحى الشعبى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين الشباب المشاركين فى بطولة العمل.

يظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة أن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.

مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبدالعزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى وفاء صادق ورانيا محمود ياسين .