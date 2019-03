كيندال جينر: “أبكي يوميا بسبب التعليقات السيئة من مشكلتي مع حب الشباب”

كشفت الفنانه الأمريكية الشهيرة كيندال جينر أنها تبكي كل يوم بسبب التعليقات اللئيمة التي تتلقاها في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة التعليقات التي تسخر من مشكلتها مع حب الشباب.

وكانت النجمة “كيندال” قد تحدثت عن معاناتها الكبيرة التي تعرضت لها الفترة الماضية مع حبوب الشباب وكيفية التخلص منها أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 76 لعام 2019.

وأعلنت “كيندال” البالغة من العمر 23 عامًا وتحدثت عن الحرج الذي يصيب أغلب الشباب بسبب عدم تمكنهم من تخطي مشكلة حبوب الشباب، وأضافت أنها هي بنفسها عانت من تلك المشكلة، وقالت: “جميعكم رأى كيف كنت أعاني من حب الشباب، جربت كل الحلول ولم تنجح معي.. لكنني جربت كريم Proactiv مؤخرًا وتخلصت من الحبوب، أشعر بشعور عظيم من الداخل والخارج”.

وعلى الرغم أن نجمة البرنامج الواقعي “Keeping Up With the Kardashians” قد تحدثت عن كونها سوف تبقى إيجابية وتنشر الكلمات التشجيعية لمعجبيها، لكنها لم تستطع تخطي التعليقات السلبية التي تهاجمها وتسخر منها على مواقع التواصل الاجتماعي