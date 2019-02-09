ثنيان خالد: “الاباء يقولون لي اولادنا امانة في عنقك”… فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 08:31 صباحاً -

حل ثنيان خالد، احد مشاهير اليوتيوب في السعودية، ضيفا على برنامج “ترند السعودية” الذي يذاع على قناة mbc حيث تحدث عن بداياته واسباب شهرته.

وقال ثنيان خالد ان عدد المشاهدات على فيديواته لم تكن تتجاوز الالفين ولكنه في نهاية عام 2015 حذف كل تطبيقات التواصل الاجتماعي وقرر ان يبدأ من جديد.

واضاف ثنيان انه تابع في هذه الفترة المشاهير الاجانب على اليوتيوب وحاول ان يتعلم من كل منهم ويرى ما هو المميز لديهم وبالفعل وبعد تطبيق النقاط التي تعلمها استطاع تحقيق مشاهدات تصل للملايين.

كما عرض البرنامج مقطع لاحد الاباء يقول له: “اولادي امانة في عنقك” حيث قال ثنيان “هذه مسؤولية كبيرة وفي كل مكان سواءا في المجمعات او المسجد او المستشفيات اسمع هذا التعليق”.

وتابع “السبب انهم يقولون الذي انت تسويه هم يسوونه يبغون نفس فطورك ويسوون نفس حركاتك فصاروا الاباء يعرفوني”.

يذكر ان ثنيان خالد، يتابعه اكثر من ثلاثة ملايين عبر حسابه على اليوتيوب، قال ان اعمارهم من 18 لـ 24 عاما.