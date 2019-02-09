بعد إلغاء هدف الحدود.. نبيل الحلفاوي يدافع عن حكام مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يدافع بها عن محمد معروف حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت أمس.

وكتب " الحلفاوي": "واضح من طريقة تعامله مع اللاعبين أنه محترم بالفعل، ولو قرأت ما كتبته جيدا، أنا لم اتهمه بالتحيز بل على العكس قلت إنه كان حريصا على نفي شبهة التحيز، وربما كان هذا ما أثر على بعض قراراته".

يُذكر أن النادي الأهلي فاز على حرس الحدود أمس بالدوري، بهدف نظيف، وألغى الحكم هدفا لحرس الحدود أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تردد أقاويل أن الحكم الخامس حسن السندبيسي الذي ألغي الهدف، يعمل في أكاديمية للنادي الأهلي بشبين الكوم.