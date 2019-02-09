بوسي بجوار الزهور في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت المطربة الشعبية بوسي، مجموعة صور لها، في العاصمة اللبنانية بيروت. وظهرت بوسي في 3 صور، بأحد شوارع بيروت وهي تقف أمام مجسم كبير لبوكيه ورد. وأحيت الفنانة بوسي مؤخرًا حفل زفاف إيمان عبدالوهاب شقيقة الفنانة شيرين.

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