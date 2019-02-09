شكرا لقرائتكم خبر عن "م البداية" لـ محمد حماقى تقترب من 9 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "م البداية" ألبوم النجم محمد حماقى الجديد الذى طرحه الأسبوع الماضى إلى جانب تصدرها تريندات موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لتكون رقم 3 ضمن ترندات اليوتيوب وتحافظ على ما وصلت إليه منذ انطلاقها .

اقتربت الأغنية على 9 ملايين مشاهدة منذ انطلاقها على الموقع أى منذ أقل من أسبوعين، وتقول الأغنية "م البداية قولتلك أن مش دايماً يكون الحب كافى.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافى".

يذكر أن محمد حماقى أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدى موزعًا