منى فاروق وشيما الحاج تكشفان عن زواجهما عرفيا من خالد يوسف!

كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 05:30 صباحاً -

كشفت منى فاروق وشيما علي عن ممارسة أفعال مخلة بالآداب مع المخرج المصري خالد يوسف، عضو البرلمان الحالي”، مشيرتين إلى أن “الفيديوهات المنتشرة تم تصويرها عام 2015.

وبحسب ما نقل موقع “ارم نيوز”، عن مصدر لم يسمه فإن “منى وشيما اعترفتا معًا بزواجهما عرفيًا من المخرج خالد يوسف لفترة قصيرة، حيث أقامتا علاقة حميمية معه بناءً على طلبه؛ من أجل المشاركة في أعمال سينمائية كبيرة بمساعدته، سواء في أعماله أو من خلال علاقاته”.

وبحسب التحقيقات، قامت “الفنانتان بالإرشاد عن مكان الواقعة، حيث أقيمت الممارسات المخلة بالآداب في شقة مملوكة للمخرج المصري مجاورة لميدان لبنان، حيث يتخذها كمكتب لشركة الإنتاج الخاصة به”، لافتًا إلى أن “منى وشيما أكدتا سعيهما للشهرة في هذا الوقت بأي شكل، والخضوع لطلبات المخرج خالد يوسف كاملة”.

وأردف أن “دفاع المتهمتين يسعى لتقديم صورة تبين زواج الفنانتين عرفيًا من المخرج، وتصويرهما دون علمهما أثناء الممارسات المخلة بالآداب، في الوقت الذي نفى فيه العثور على أي مواد أو صور مخلة للمتهمتين على هواتفهما الخاصة، حيث تمت مصادرتهما عقب القبض عليهما”.

وأنهى المصدر حديثه بالقول: “لا تزال النيابة تحقق مع المتهمتين بشأن الواقعة، وتم ذكر اسم المخرج خالد يوسف صراحة في التحقيقات، لكن الأمر يخضع لإجراءات قضائية وقانونية بشأنه حال استدعائه أو القبض عليه، كونه عضوًا بالبرلمان ويتمتع بالحصانة التي تستوجب مخاطبة النائب العام، الذي بدوره يخاطب البرلمان لرفع الحصانة كي يمثل أمام جهات التحقيق”.

يذكر ان خالد يوسف موجود حاليا في فرنسا وقد نفى عبر حسابه على انستغرام ما وصفها بحمله لتشويه سمعته وقال “آخر أكاذيب الإعلام، في حملة تشويهي، إنني قد سافرت أمس هربًا، أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.