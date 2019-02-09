كتب امير فتحي في السبت 9 فبراير 2019 05:30 صباحاً -

ادهشت سيدة امريكية مشاهدي برنامج “الين شو” الذي تقدمه الين دي جينيريس بعد ان قامت باخراج الكثير من الاشياء من صدرها. ونشرت الين الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تسأل السيدة “ما هو عملك” لترد “احمل اشياء لاصدقائي” قبل ان تبدأ في اخراج اشياء عديدة من صدرها كان من ضمنها طعام وحقيبة ماكياج وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماذا تحمل هذه السيدة في صدرها!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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