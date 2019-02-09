شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش رئيس مباحث "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان مصطفى درويش، فى بطولة بعض حلقات مسلسل "أبو جبل"، والذى يلعب بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، حيث يجسد "درويش" دور ضابط شرطة يدعى "عماد الألفى" رئيس مباحث، يحقق فى إحدى القضايا الهامة ضمن أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم تباعاً.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، ذكى فطين عبد الوهاب.

كذلك يشارك مصطفى درويش ضمن أبطال مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه أيضاً فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.