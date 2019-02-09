شكرا لقرائتكم خبر عن ادعولنا.. شاهد الفنان محمد منير يجهز لعمل جديد من داخل الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشاعر الغنائى أمير طعيمة، صورة له بصحبة الكينج محمد منير، من داخل أحد الاستوديوهات التسجيلية.

أمير طعيمة، شارك متابعيه هذه الصورة، عبر حسابه على "انستجرام"، وظهر فيها رفقة الفنان محمد منير، وعدد من فريق العمل.



أمير طعيمة

وعلق طعيمة على الصورة التى نشرها بقوله: "الآن من الاستوديو.. ادعوا لنا مع الكينج محمد منير ووليد سعد وأحمد إبراهيم".

يذكر أن الكينج دأب منذ عدة أسابيع على طرح أغانى ألبومه "وطن" بشكل منفرد، وكان قد طرح من قبل أغانى "روح" و"لو باقى فى عمرى" و"طاق طاقية"، التى تغنى الملك خلالها بكلمات عبد الله دبلول، وألحان محمد الحداد، وموسيقى أسامة الهندى.