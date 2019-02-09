شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الجريمة والأكشن Shaft يصل دور العرض يوم 14 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. Pictures عن أول تريلر لفيلم الأكشن والجريمة Shaft، المقرر طرحه يوم 14 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Shaft من بطولة صامويل جاكسون، ريجينا هول، افان جوجيا، الكسندرا شيب، مات لوريا، لونا لورين فيليز، ومن إخراج تيم ستورى، ومن تأليف كينيا باريز، أليكس بارنو، ارنست تيدمان.



Shaft

الفيلم يدور حول JJ ، المعروف أيضًا باسم John Shaft Jr.Usher، خبيرًا في مجال الأمن على الإنترنت وحاصل على شهادة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولكن من أجل كشف الحقيقة وراء وفاة صديقه المفضل، يحتاج إلى تعليم بعض الأمور من والده، ولذلك يبدأ في التنقل إلى منطقة هارلم المليئة بالهيروين، وبينما قد تتصادم شارة المحلل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة بشركة JJ الخاصة بوالده، تحدث الكثير من الأشياء التي سيكون عليه التعامل معها.