سارة نخلة بإطلالة جريئة وفستان سيرين عبدالنور.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية جيمبسوت قصير، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بشكل أنيق وجذاب، مرتدية فستان طويل شفاف من اللون الفضي، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت لاميتا بملابس كاجوال صيفية، من دبي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرا"، ظهرت مي بإطلالة جديدة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت ريم بملابس كلاسيكية، مرتدية بنطلون من الترتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بشكل جذاب، شعر أسود قصير، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

رولا سعد

نشرت الفنانة اللبنانية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع" انستجرام"، ظهرت رولا بشكل جرئ، مرتدية فستان قصير من اللون الأسود، نالت الصور إعجاب متابعيها.

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية، مرتدية "قبعة"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة الفلسطينية نسرين طافش صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بشكل أنيق، شعر بني طويل، نالت الصورة إعجاب متابعيها.