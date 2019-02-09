صورة | تركي آل الشيخ مع عمرو دياب ومحمد حماقي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك" مجموعة صور مع الفنانين المصريين.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الصور: "تشرفت اليوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في الترفيه في بلدي الثاني مصر، تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وحاجات أخرى عديدة".

وحضر الاجتماع الذي عقده المستشار تركي آل الشيخ عددًا من الفنانين والإعلاميين المصريين، ومنهم الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي والفنانة رجاء الجداوي، ومحمد هنيدي ، ويسرا، والمنتج جمال العدل، والإعلامي عمرو أديب والإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم.

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