جسد مرضه ووالدته ملكة جمال مصر.. معلومات عن يوسف فوزي في عيد ميلاده الـ 74

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحل، اليوم 8 فبراير، عيد ميلاد الفنان الكبير يوسف فوزي، الذي بلغ عمره الـ 74، ويُعد أحد أبرز نجوم الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة في الثلاثة عقود الماضية.

يوسف فوزي من مواليد عام 1945، لأب مصري وأم بريطانية. درس بمدرسة الجلاء الخاصة وكان من زملائه حسين ومصطفى فهمي والمخرجين علي بدرخان وأحمد يحيى، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة لينطلق منها للوسط الفني.

ونرصد لكم في هذا التقرير مواقف من حياة الفنان الكبير يوسف فوزي..،

- النشأة والبداية الفنية

نشأ يوسف فوزي في أسرة محبة للفن وعاملة به، فوالده كان يعمل مهندسًا للصوت بأستوديو مصر في الأربعينيات من القرن الماضي، ووالدته تخرجت في معهد "رادا" بإنجلترا، والذي يُعد من أشهر معاهد التمثيل في العالم، وبدأت والدة الفنان يوسف فوزي حياتها الفنية بالعمل كـ "موديل" حيث تمتعت بجمال فائق، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936.

واصل يوسف فوزي دراسته في بريطانيا ثم عاد لمصر بعد خمس سنوات، وبدأ التمثيل مع بداية الثمانينات وتحديدا عام 1982، في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامه: (النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، شاهد إثبات، شبكة الموت، الجاسوسة حكمت فهمي، ظرف طارق)، وكان آخر أعماله مسلسل " ولي العهد 2015" ومسلسل "سرايا عابدين - الجزء الثاني".

الشلل الرعاش

قال الفنان يوسف فوزي -خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي- إنه كان يصور مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان عادل إمام، وكان يصور مشهد في سرادق عزاء وكان يجلس إلى جوار الفنان عادل إمام فاكتشف الفنان عادل إمام إصابته بالشلل الرعاش.

وأضاف الفنان يوسف فوزي أن كل تفكيره في هذا العمل كان في إخفاء يده، وبعدها عمل في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي، وظهرت الرعشة في يده فطلب منه المخرج ألا يحركها، ولهذا أعلن إصابته بالشلل الرعاش، حتى يعرف كل مخرج ومنتج يتفق معه إنه مصاب بالشلل الرعاش.

جسد مرضه

خلال أحداث مسلسل أوبرا عايدة للنجم يحيى الفخراني، جسد الفنان يوسف فوزي دور مريض بالشلل الرعاش، حيث لعب دور "جلال عوني" الطبيب الذي يصاب بالشلل الرعاش ويدخل للشهادة في المحكمة وهو مصاب بالمرض.