بالفيديو.. أغنية "يا عاشقة" لنسرين طافش تتجاوز الـ42 ألف مشاهدة

كتبت - إيمان العوضي :

حققت "يا عاشقة" أحدث أغاني الفنانة نسرين طافش 42 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة علي طرحها عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن نسرين غنت "عاشقه" باللهجة الخليجية احتفالًا بعيد الحب، من كلمات كريستال وألحان جوزيف جحا وتوزيع وماستر حسام كامل.



يذكر أن أعمال نسرين طافش الغنائية كانت أغنية "إلا معك"، والتي طرحتها العام الماضي في نفس التوقيت من العام من أجل الإحتفال بعيد الحب أيضًا، من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.