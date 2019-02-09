شكرا لقرائتكم خبر عن لا أنسى من أين أتيت.. كاظم الساهر يوضح للعراقيين سبب تغيير لقبه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الفنان العراقى كاظم الساهر، من خلال رسالة صوتية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سبب تغييره لقبه فى الأوراق الرسمية من السامرائى إلى الساهر، مبديا فخره بأصله وعشيرته ودولته العراق.

وقال الساهر فى رسالته: "فى القيد العام اسمى كاظم جبار إبراهيم السامرائى، وفى هوية الأحوال المدنية اسمى كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقى الرسمية فى الخارج اسمى كاظم جبار الساهر، أى عدم تطابق فى الأسماء يعنى مشكلة كبيرة كبيرة".

وتابع كاظم الساهر: "لا أريد أن أشرحها بالتفصيل، وما يقارب السنة معاملتى الرسمية متوقفة فى الخارج لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، لم تكف، فنصحنى المحامى بذلك وهى فقط حبر على ورق".

وأضاف كاظم: "لا أقصد أى إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادى حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية على، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائى باللقب والروح أفتخر بعشيرتى، وكل عشائر العراق".

واعتذر الفنان كاظم الساهر فى حال لو تسبب هذا الموضوع بألم لأى شخص، مؤكدا أنه ابن وادى الرافدين.