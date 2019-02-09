- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تجنن.. كيلى جينر بفستان من Marc Jacobs.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤخرا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بعيد ميلاد ابنتها " ستورمي" الأول، وهي الآن على استعداد لاستعادة الأضواء نحوها، فقد ظهرت جينر البالغة من العمر 21 عاما على غلاف مجلة " Architectural Digest" بعددها السنوي.
وارتدت كيلي جينر فستان اعتبره الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة أنه ذو تصميم " مبتكر " بعيد تماما عن التصميمات التقليدية، والفستان هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Marc Jacobs " .
نشرت كيلي جينر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" و التي تضم اكثر من 126 مليون شخص صورة غلاف المجلة التي تتصدره ، اضافة الي كواليس التصوير التي تمت شهر أكتوبر الماضي لتكون المجلة الآن بالأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنن.. كيلى جينر بفستان من Marc Jacobs.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.