شكرا لقرائتكم خبر عن تجنن.. كيلى جينر بفستان من Marc Jacobs.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤخرا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بعيد ميلاد ابنتها " ستورمي" الأول، وهي الآن على استعداد لاستعادة الأضواء نحوها، فقد ظهرت جينر البالغة من العمر 21 عاما على غلاف مجلة " Architectural Digest" بعددها السنوي.

وارتدت كيلي جينر فستان اعتبره الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة أنه ذو تصميم " مبتكر " بعيد تماما عن التصميمات التقليدية، والفستان هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Marc Jacobs " .

نشرت كيلي جينر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" و التي تضم اكثر من 126 مليون شخص صورة غلاف المجلة التي تتصدره ، اضافة الي كواليس التصوير التي تمت شهر أكتوبر الماضي لتكون المجلة الآن بالأسواق.