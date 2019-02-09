شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة الاكثر طلبا فى حفل عمر خيرت.. والموسيقار الكبير يختتم بها حفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جمهور عمر خيرت مقطوعة فيها حاجة حلوة أكثر من مرة واختتم بها الموسيقار الكبير حفله فى دار الدفاع الجوى برعاية "الخليج 365"و"الحياة" وراديو شعبى أف إم.

وبدأ الموسيقار عمر خيرت، حفله الموسيقى بأجزاء من أشهر مقطوعاته الموسيقية، وسط حضور كثيف من عشاق الموسيقار الكبير الذى هتف باسمه بمجرد صعوده على المسرح، كما طالب الجمهور بإعادة مقطوعة الخواجة عبد القادر.

وقدم عمر خيرت خلال الحفل أشهر مقطوعات الموسيقية منها "ليلة القبض على فاطمة" و"خلى بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".