صلاح عبدالله يشيد بـ" الزائر": "اتفرج واضحك واستمتع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عبر الفنان صلاح عبد الله عن إعجابه بمسرحية "الزائر"، التي تعرض حاليًا على قناة DMC.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "الزائر للمبدع خالد جلال، اتفرج واضحك واستمتع".

وعُرضت المسرحية لأول مرو على الهواء اليوم بقناة "DMC”

وتعرض المسرحية للمرة الثانية لدعم مبادرة "حياة كريمة" على مسرح المنارة بعد أن شاهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من مواهب مركز الإبداع الفني والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إلى جانب مجموعة أخرى من دول أجنبية منها، بيرو، إندونيسيا، سوريا و لبنان والكاميرون، الكونغو، وفيتنام، ونيبال إلى جانب عدد من الدول العربية.

وتسلط المسرحية الضوء على تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، المسرحية بدأ عرضها من يوم 5 فبراير ومستمرة حتى الغد السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات.