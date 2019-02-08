منافسةٌ محتدمةٌ بإطلالات المشاهير في مهرجان "ضيافة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهدُ دبي توافد المشاهير على مهرجان ضيافة التكريمي في نسخته الثالثة في منتجع أتلانتس النخلة، الذي استقطب أبرز النجمات والفاشينيستات، فشهدت السّجادة الحمراء أجمل الإطلالات، وبرز في المهرجان الكثير من الرقي والتصاميم المُتقنة وفساتين في غاية الأناقة.

سيرين عبدالنور

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور اختارت فستان سهرة باللون الفضي البرّاق مع أكمام طويلة وله شقٌّ كبير عند السّاق.

نيللي كريم

وأطلّت الفنانة المصرية نيللي كريم بفستان أسود بدون كُمّين مع فتحة صدر دائرية بستايل الكورسيه وخصر ضيّق ثم ينسدل الفستان واسعًا من الدانتيل.

سميرة سعيد

واعتمدت المطربة المغربية سميرة سعيد فستانًا أسود طويلًا قطيفة بأسلوب عصري وبصيحة الكاب Cape Dresses، من توفيق الحسن.

ديمة الجندي

الفنانة السورية ديمة الجندي أطلّت بفستان من المُخمل الأزرق دون أكتاف والتنورة المنفوشة والكبيرة، بتصميم واسع مريح ومُنسدل.

هبة نور

ومن المشاهير اللواتي حضرن مهرجان ضيافة، الممثلة السورية هبة نور التي ظهرت بفستان بفتحة على الصدر وشقّ أمامي، أمّا التطاريز فكانت هي سرُّ سحر وفخامة هذا الفستان، بدقتها وتناغمها ولمعانها.

هيفاء حسين

واختارت الممثلة البحرينية هيفاء حسين طلّة بسيطة، وهي فستان من الأبيض المزيّن بالترتر اللامع في قسمه العلوي، وتأتي تنورة الفستان بقماش التول الناعم، إطلالة منعشة وأنيقة.

كارن وازن

وكان لمُدوِّنات الموضة والفاشينيستات الحضور الأكثر تأثيرًا بجانب النجمات، فالفاشينيستا اللبنانية كارن وازن تألقت في فستان من مجموعة INGIE Paris، متعدّد الطبقات ومتدرّج الطول، دون أكمام كما أن فتحة الرقبة تنساب مع شقّ الصدر أبرز جمالها.

مرام زبيدة

أمّا مُدوِّنة الأزياء الليبية مرام زبيدة، فبدتْ كالأميرات في فستان من العلامة الفرنسية المعروفة ديور، بطبقات الشيفون في شكل فضفاض حتى الكاحلين، وصدر الفستان فضفاض على شكل حرف V، بينما يُزيّن العنق وأعلى الصدر تطريز الكشاكش.

رفيعة الهاجسي

وأطلّت رفيعة الهاجسي أول عارضة أزياء إماراتية، بفستان من مصمم الأزياء الفليبيني مايكل سينكو، أسود مليء بالتفاصيل والجزء العلوي ديكولتيه، مع التنورة من الفرو المنفوش.

زينة يازجي

وكانت لافتةً بساطة الإعلامية زينة يازجي التي أطلّت باللون الأسود في فستان من المصممة السورية هويدا البريدي، بتصميم ناعم، ومزيّن بنقشة الورود الهادئة على التنورة.