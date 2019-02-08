طرح أغنية "لسة هتحلي" لجنات تتر مسلسل "كارمن"

طرحت قناة "cbc" الأغنية الرسمية لتتر مسلسل "كارمن" وتحمل اسم "لسة هتحلي" للفنانة جنات، وذلك تمهيدا لطرح العمل على شاشات "cbc" بداية من ١٠ فبراير.

تتر المسلسل من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أيمن نبيل، ومن إخراج حسين شوكت.

"كارمن" تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريهام حجاج، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ولاء الشريف، هاجر أحمد، محمد الكيلاني، محمد علي رزق، ليلي عز العرب وعمر الشناوي، المسلسل من تأليف ورشة كتابة تابعة لشركة "ميديا هاوس" تحت إشراف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت، ومن إنتاج شركة "ميديا هاوس" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

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