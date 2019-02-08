شكرا لقرائتكم خبر عن "الخواجة عبد القادر" و"فيها حاجة حلوة" يشعلان حماس جمهور عمر خيرت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل جمهور حفل الفنان عمر خيرت بدار الدفاع الجوى مع المقطوعتين الموسيقيتين "الخواجة عبد القادر" و"فيها حاجة حلوة"، وطالبوه بإعادتهما مرة أخرى، وهو ما لباه الموسيقار الكبير فى الحفل برعاية ”الخليج 365” و"الحياة" وراديو شعبى إف إم.

وبدأ الموسيقار عمر خيرت حفله الموسيقى بأجزاء من أشهر مقطوعاته الموسيقية، وسط حضور كثيف من عشاق الموسيقار الكبير الذين هتفوا باسمه بمجرد صعوده على المسرح.

















وكان عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.