شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يبدأ حفله فى دار القوات الجوية.. والجمهور يستقبله بالهتاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الموسيقار عمر خيرت حفله الموسيقى فى دار القوات الجوية، بأجزاء من أشهر مقطوعاته الموسيقية، وسط حضور كثيف من عشاق الموسيقار الكبير الذى هتف باسمه بمجرد صعوده على المسرح، فى الحفل برعاية ”الخليج 365” و"الحياة" وراديو "شعبى إف إم".

وينتظر جمهور الحفل سماع أشهر مقطوعات عمر خيرت الموسيقية منها "ليلة القبض على فاطمة" و"خلى بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة"، و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".

وكان عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.