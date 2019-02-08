حلا شيحة تعلق على نزع شهيرة وسهير رمزي للحجاب

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول ظهور الفنانتين شهيرة وسهير رمزي من دون الحجاب، خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها للدفاع عنهما.

ونشرت صورة لهما عبر حسابها على "فايسبوك" وكتبت تعليقاً عليها: "الجميلتان سهير رمزي وشهيرة تتخليان عن الحجاب. هل ده سبب لكمية الإهانة والشتيمة اللي اتعرضوا ليها؟".

وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة افهموا لو سمحتم إنّ دي حرية شخصية". وتابعت: "كونوا متحضرين في الانتقاد بأسلوب راقي أو من الأفضل ألا تتدخلوا عشان متأذوش الناس وانتو مش حاسين".

ويشار إلى أن الفنانة شهيرة نشرت، على حسابها على "فايسبوك"، بياناً مطولاً جاء فيه: "الحقيقة مش عارفة أبتدي منين. أولًا أشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني وأمطروني بكلمات رائعة عن شخصيتي كإنسانة وفنانة ملتزمة طيلة حياتي حتى قبل الحجاب، وقد تأثرت جدًا بكم الحب والتقدير لشخصي الضعيف ولأسرتي بأكملها، برغم بعدي عن جمهوري أكثر من عشرين سنة".

وتابعت: "هارجع أتكلم عن الحجاب وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأسلأن الحجاب ليس غطاء رأس فحسب، بل هو جزء منه والباقي جسد المرأة وسلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالحشمة والاحترام".

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وأضافت: "من وجهة نظري وقناعاتي إني مازلت محجبة، إلا من غطاء الرأس الذي يعتبره العامة ومن ليس له ثقافة دينية أنه هو الموضوع وبعد كده لا يهم".

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