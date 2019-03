شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشعل حماس الجمهور الأوكرانى والعربى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا ضخما على مسرح دار الأوبرا في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine وذلك بدعوة رسمية من إدارة Lebanese Cultural Center مساء أمس الخميس.

افتتحت كارول سماحة الحفل بأغنية "حدودي السما" وقدّمت بعدها باقة من أجمل أغنياتها ومنها "غالي عليي"، "إنسى همومك"، "يا رب"، "واحشاني بلادي"، "اطلع فيي هيك" و"بصباح الألف التالت" بالإضافة إلى أغنية Je T'aime الشهيرة وأغنية My Heart Will Go On للفنانة العالمية سيلين ديون، وذلك بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko.

حضر الحفل عدد كبير من محبي كارول من الجاليات العربية المختلفة بأوكرانيا والذين شاركوها الغناء بجانب ذلك، تواجد أيضًا جمهور كبير من الأوكرانيين على الرغم من عدم إجادتهم للغة العربية، وتفاعل الجميع معها بشكل لافت خاصةً أن شاشات ضخمة وضعت في الصالة وتمت من خلالها ترجمة الكلمات إلى الأوكرانية.

الحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية، الإجتماعية والفنية البارزة من أوكرانيا ولبنان واعتبره المنظمون من أضخم وأجمل حفلات الأوبرا الوطنية الأوكرانية على الإطلاق.

جاء هذا الحفل للنجمة كارول سماحة بعد سلسلة الحفلات الكبيرة التي أحيتها خلال السنوات الأخيرة الماضية في أهم مسارح العالم ومنها في أمستردام، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأستراليا.

وفى سياق مختلف انتهت النجمة كارول سماحة ، من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "وحشوني الحبايب"، وهى من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع بلال الزين، ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة.