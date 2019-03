شكرا لقرائتكم خبر عن عوانس هوليود.. تعرف على نجمات امتنعن عن الزواج.. إيما ستون فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تمتع عدد كبير من نجمات هوليود بقدر كبير من الجمال والجاذبية جعلت كل منهن فتاة أحلام لجيل كامل الشباب سواء بالولايات المتحدة أو باقى أنحاء العالم، إلا أن الأضواء والشهرة والانغماس فى عشق التمثيل أخذهن من الزواج.. ”الخليج 365”، يرصد بعضا من نماذج نجمات هوليود اللاتى سلكن هذا الطريق، واعتبرن أن الزواج قد يكون حائلا أمام عملهن.



ايما ستون

1.ايما ستون:

هى ممثلة أمريكية وحاصلة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلمها فى لا لا لاند، ومن الغريب أن نجد تلك الفتاه والممثلة الجميلة الناجحة ليس لها حبيب، فربما جدول فنها ممتلىء بالعمل والنجاحات التى تريد تحقيقها لذلك تضع علاقات قلبها جانباً.



سكارليت جوهانسن

2. سكارليت جوهانسن:

تعتبر الفنانة والممثلة العالمية سكارليت جوهانسن من أكثر جميلات وساحرات عالم هوليوود، ولكنها لا ترتبط بأى علاقات وذلك لأنها منشغلة كثيراً فى فنها ومجال التمثيل أكثر بمراحل من أن تكون علاقة فى الوقت الحالى.



إيميليا كلارك

3.إميليا كلارك:

هى ممثلة بريطانية واشتهرت عن دورها فى مسلسل Game Of Thrones أو "صراع العروش" إلى جانب دورها العظيم فى فيلم Me before U لازالت "سينجل" حتى الآن ولا يوجد حبيب لها بل هى تركز بشكل كبير جداً على سلسلة مسلسلها بجانب أفلامها الذين لا يعطونها الفرصة الكافية للحب.



لوبيتا نيونجو

4.لوبيتا نيونجو:

هى ممثلة مكسيكية ذات أبوين من كينيا وتتمتع الفنانة والنجمة العالمية لوبيتا بجمال خاص لا ينافسها فيه أحد، وحصلت على لقب "أجمل فتاه فى العالم" عام 2014، بالرغم من أنها ارتبطت أكثر من مرة مسبقاُ إلا أنها تعيش الآن حياه العزوبية ولا يوجد شخص فى حياتها.