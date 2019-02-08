شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مطربى القارة السمراء.. "أم كلثوم زنجبار" و"يوسو ندور" أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفن الأفريقى من الفنون المتميزة بذاتها والتى لها طابع ومذاق خاص، كما أنها غنية بموروثها الشعبى من خلال التراث، فى السطور التالية نستعرض مجموعة من أشهر المطربين فى القارة السمراء، من أشهرهم:

1- يوسو ندور

يعتبر المطرب السنغالى "يوسو ندور" واحدا من أشهر المطربى القارة السمراء، صاحب الـ60 عاما، ولد عام 1959 فى حى المدينة الشعبى بالعاصمة داكار فى عائلة متواضعة، لكنه يعتبر حاليا من أشهر الفنانين السنغاليين فى العالم.

اعتزم ندور الترشح لرئاسة السنغال عام 2012، وقال حينها: "منذ فترة طويلة والكثير من السنغاليين يدعون بطرق مختلفة لترشحى إلى الانتخابات الرئاسية، لقد استمعت وأصغيت وها أنا أستجيب لهذا الطلب، إنه الواجب الوطنى الأعلى والتفانى الأسمى".

كان آخر ما قدمه ندور، حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، التى أقيمت مطلع العام الحالى، التى توج فيها النجم المصرى محمد صلاح كأفضل لاعب فى القارة السمراء.

2- تيدى أفرو

واحد من عمالقة الغناء فى القارة السمراء، إنه المغنى الإثيوبى "تودورس كاساهون" المشهور بلقب "تيدى أفرو"، الذى اشتهر بالفنان صاحب المواقف الإنسانية التى جعلته يتمتع بحب كبير بين شعوب أفريقيا، ودائما ما يدعو فى أغانيه إلى الوحدة بين الشعب الإثيوبى خاصة والشعوب الأفريقية عامة، وما زالت موسيقاه تصدح فى وسائل النقل العامة والحانات والمحلات والبيوت.

3- بى كيدودة "فاطمة بنت بركة" أم كلثوم زنجبار

واحدة من أهم المطربات فى القارة السمراء خلال الـ100 عام الأخيرة، هى المطربة التنزانية فاطمة بنت بركة المعروفة باسم "بى كيدودى" واشتهرت بلقب "أم كلثوم" زنجبار، فازت عام 2005 بجائزة عن إسهاماتها فى مجال الموسيقى العالمية فى تجمع "ووميكس" السنوى للعاملين بمجال الموسيقى العالمية، وكان أدائها مفعما بالحيوية، حيث كانت ترقص وتدق طبلا ضخما أثناء غنائها.

4- ميريام ماكيبا

"مامت أفريقيا" مطربة جنوب إفريقيا الأولى حتى وفاتها عام 2008، بدأت شهرتها منذ خمسينات القرن العشرين بغناء الأغانى التى لها علاقة بحقوق الإنسان، وشقت أجواء الشهرة بأغانيها التى بثتها للمضطهدين من أبناء بلدها وجلدها ولونها، لتصبح أحد أهم الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصرى.