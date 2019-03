"Universal" تستعد لإنتاج فيلم عن "قناص" أسامة بن لادن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "Universal" عن شرائها حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكتاب "The Operator" أو الـ"مشغل" لضابط البحرية الأمريكية السابق روبرت أونيل، عن قنصه لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والعملية الكاملة لقتله، وذلك وفقاً لمصدر مقرب من الشركة المنتجة في تصريحات لموقع "The Wrap".

الكتاب من ضمن الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "The Operator: Firing the shots that killed Osama Bin Laden and My Years" ، تم نشره في 25 أبريل عام 2017، وللمؤلف الأمريكي العديد من الكتب التي دخلت ضمن قائمة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تحويل عدد كبير منها لأعمال سينمائية، مثل "Lone Survivor" عام 2013.

وستدور أحداث الفيلم حول مراحل بطل الفيلم المختلفة منذ نشأته في ولاية مونتانا الأمريكية، وقراره بالإنضمام للجيش الأمريكي ومجهوداته عقب أحداث 11 سبتمبر للإيقاع ببن لادن، ولم تعلن الشركة المنتجة حتى الآن عن النجوم المرشحين للبطولة أو ميعاد طرحه تجارياً.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول شخصية أسامة بن لادن على شاشة السينما، إذ تمحورت عدد من الأعمال السينمائية حول شخصيته، منها "Zero Dark Thirty" عام 2012، للمخرجة الفائزة بجائزة الأوسكار، كاثرين بيجلو، وبطولة جيسيكا تشاستين.