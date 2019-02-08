الكشف عن نص المراسلات السرية بين ميغان ماركل ووالدها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - كشف تقرير حديث ، عن الرسائل السرية التي أرسلتها ميغان ماركل Meghan Markle دوقة ساسيكس إلى والدها، بعد تعدّيه على خصوصيتها عبر وسائل الإعلام بشكل متكرر.

وقالت “ميغان” لوالدها توماس ماركل: “أبي، أنا حزينة جدًّا، لديّ أب واحد، من فضلك توقّف عن إيذائي من خلال وسائل الإعلام، حتى نتمكن من إصلاح علاقتنا”.

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ويُقال إنّ “ميغان” أرسلت تلك الرسالة إلى توماس، بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية السلبية حولها، وأشار التقرير إلى أنّ “توماس” طلب من ابنته صورة، وهي رفضت لأنها خافت من أن ينشرها في وسائل الإعلام.

وكشف أمر الرسائل 5 أصدقاء مقربين من الدوقة، لم يتم الكشف عن أسمائهم، لأنهم لم يريدوا تعريض علاقتهم معها للمشاكل، وقالوا إنّ تلك الرسائل كانت بعد فترة قصيرة من زفافها لـ الأمير هاري ، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

وكانت الحرب قد اشتعلت بين ميغان ووالدها قبل الزفاف بوقت قصير، تلى ذلك عدد من اللقاءات الإعلامية تحدث فيها توماس ماركل وابنته سامانثا، عن استعلاء ميغان ماركل عليهم، وتعاملها معهم بغرور، وأنها قد قطعت اتصالاتها بهم.

ومع ذلك، يُصر أصدقاء “ميغان” الآن على أنّ “توماس” يعرف بالضبط كيفية الوصول إلى ابنته، لكنه يقول إنه لم يحاول الاتصال بها.

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