الموسيقى التى لا تعرف المسافات ..لقاء فؤاد ومنيب في ساقية الصاوي

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فى عيد الحب
يستعد مسرح النهر بساقية الصاوى لاستقبال الثنائى الموسيقى "فؤاد ومنيب" فى عيد الحب تحت عنوان "الموسيقى التى لا تعرف المسافات"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتشارك الثنائي بعزف مزيج متميز يجمع بين أنغام البيانو و الكمان الساحرة، حيث يقدما باقة متميزة من أجمل مؤلفاتهما الموسيقية التي تجمع بين سحر الشرق و
يذكر أن محمد فؤاد وأحمد منيب، أنتجا العديد من المقطوعات الموسيقية سويًّا وبدآ مشروعهما الموسيقي بأول حفل لهما في مركز الإبداع بالإسكندرية، تبعتها العديد من الحفلات الهامة بدار الأوبرا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة لبعض الجولات الفنية خارج البلاد.
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