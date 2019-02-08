صور تكشف الصداقة والود بين النجمات العرب وشقيقاتهن

تعبّر النجمات العرب عن مشاعرهن وحبهن الكبير لشقيقاتهن اللاتي يبقين بجانبهن في الحفلات والمناسبات الكبيرة، حتى ان بعضهن أصبحت مديرة أعمال لشقيقتها النجمة كالنجمة ميريام فارس وشقيقتها.

وفي الفترة الأخيرة شاركت بعضالنجمات العرب صوراً تجمعهن بشقيقاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر الحب والود بينهن.

النجمة ماريتا الحلاني نشرت صورة على انستقرام تظهر بجانب شقيقتها وهما يحضران كعك العيد.

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النجمة ابتسام تسكت تنشر دائماً صورها مع شقيقتها على السوشيال ميديا، ويظهر الشبه الكبير بينهما.

النجمة دنيا سمير غانم تظهر بجانب شقيقتها ايمي وهما سعيدتين في احدى المناسبات .

النجمة نيكول سابا نشرت صورة على انستقرام مع شقيقتها وهي تعانقها.

النجمة سيرين عبد النور هي الأكثر قرباً لشقيقتها سابين نحاس على السوشيال ميديا تحديداً.

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