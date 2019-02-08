كاميليا ورد بلقطات حزينة… ماذا حصل معها؟

تستعدّ الفنانة كاميليا ورد لاطلاق أغنية جديدة مصورة بعنوان “بأثر فيّ”.

وعلمنا ان الاغنية ستبصر النور يوم الاثنين القادم الموافق في 11 شباط/فبراير على المنصات الموسيقية.

الاغنية من كلمات وألحان باسم يحي، توزيع خالد نبيل، اخراج شهاب عباس، وانتاج FB production.

وكي تشوّق “ورد” جمهورها أكثر على العمل الجديد، نشرت على حساباتها على مواقع التواصل بعض المقتطفات من الكليب حيث ظهرت بمشاهد تبكي وحزينة.

نذكر أن من آخر اعمال كاميليا ورد اغنية بعنوان “الطيارة” كلمات الشاعر حيدر الساعدي وألحان احمد العتباني وتوزيع حسام كامل، اما الفيديو كليب من توقيع المخرج فادي حداد.

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