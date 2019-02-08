شكرا لقرائتكم خبر عن هتكون مفاجأة.. تعرف على أغنية ليدى جاجا فى حفل توزيع جوائز الـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الـ"Grammy" لعام 2019 أن النجمة الشهيرة ليدى جاجا المرشحة هذا العام للمنافسة على عدد من جوائز الجرامى ستقدم خلال الحفل أغنية "Shallow" التى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية، وهى الأغنية التى قدمتها جاجا فى فيلمها الأخير "A Star Is Born".

يذكر أن القائمين على حفل توزيع جوائز الـGRAMMY أعلنوا مؤخرا أن النجمة العالمية إليشيا كيز هى من ستقوم بتقديم الحفل والمقرر إقامته فى لوس أنجلوس، ومن المؤكد أن الحفل سيضم عددا كبيرا من المفاجآت على المسرح، ومن المقر أن يشارك بالحفل لتقديم استعراضات غنائية راقصة عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم كاردى بى وبوست مالون وجانيل مونيه.