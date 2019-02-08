شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيم كاردشيان تروج عن البيزنس بعيداً عن الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان صورا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن خط انتاج جديد لأحمر الشفاه التابع لاسمها التجارى "كيم كاردشيان ويست".



فنجمة تليفزيون الواقع لم تعتمد فقط على برامجها الواقعية التى تذاع على شاشات التلفزيون بل لديها "بيزنس" خاص بها وهو خط انتاج المكياج بأدواته، وكتبت على الصور تعليق قالت به إنها تضع لون أحمر الشفاه الصارخ الذى انطلق بشكل جديد قبل أيام معدودة من عيد الحب.



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