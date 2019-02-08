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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وصديقها جيمى فوكس مش هيشتغلوا مع بعض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشارك النجمة العالمية كاتى هولمز صديقها نجم هوليوود الشهير جيمى فوكس فى واحد من المشاريع السينمائية الضخمة؟ تساؤل تردد بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أنه تواصل مع مصدر مقرب من الثنائى الذى نفى تماما ما يتردد أنهما لا يفكران فى تقديم فيلم معا، وأشار الموقع إلى أن ما يتردد ما هو إلا شائعة جديدة جمعت النجمين.
بدأت الشائعة فى الانتشار بمجر أن نشر موقع "NW" تقريرا يؤكد أن الممثلة كاتى هولمز تتمنى مشاركة صديقها جيمى فوكس فى فيلم "أكشن" ضخم، حيث سيلعبان دور زوجين.
ويقول مصدر للموقع "إن كاتى وجيمى يخططان لتقديم سلسلة أفلام كاملة فى هوليوود يجسدوا بها دور "زوج وزوجة"، وهما الآن يتحدثان مع عدد من أهم وأشهر كتاب السيناريو فى هوليوود للتوصل إلى الشكل المثالى للعمل، مثلما فعل الكثير من نجوم هوليوود وأبرزهم "براد بيت وأنجلينا جولى" بفيلم " Mr. & Mrs. Smith " .
كاتي هولمز و جيمي فوكس
كاتي هولمز و جيمي فوكس
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