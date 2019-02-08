مخرج ياباني حائز على "الفبريسي" يتعرض لأزمة قلبية حادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض المخرج والكاتب الياباني، سيون سونو، لأزمة قلبية حادة مساء أمس الخميس والتي أسفرت عن دخوله لإجراء عملية جراحية، وأكد المتحدث الرسمي لسونو وفقاً لموقع "Varitey" أن سونو بخير.

أزمة سونو الصحية ستكون سبباً في إيقاف العملية الإنتاجية لفيلم نيكولاس كيدج المُقبل بعنوان "Prisoners of thr Ghostland"، والذي كان مقرراً بدء تصويره بموسم الربيع المُقبل.

ويعد سونو من أهم المخرجين اليابانيين وله العديد من الأعمال الناجحة، والتي ترشحت وفازت بالعديد من المحافل السينمائية اليابانية وحتى العالمية، منها فوزه بثلاثة جوائز من مهرجان برلين السينمائي، أهمها جائزة "الفبريسي" وهي الجائزة الكبري بالفعاليات عن فيلمه "Love Expodure" عام 2008.

وسيكون فيلمه مع نيكولاس كيدج هو فيلمه الأول لنجم هوليوودي وهو من إنتاج "Black Light District" ، ووضعت له ميزانية إنتاجية أولية 50 مليون دولار، إنتاج ياباني أمريكي مشترك، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الميعاد النهائي لطرحه تجارياً.