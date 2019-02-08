سارة نخلة: الوساطات مع زوجي باءت بالفشل

قالت الفنانة السورية سارة نخلة إنّ محاولات الوساطة مع زوجها الفنان المصري أحمد عبد الله محمود باءت بالفشل، بعدما دخلا في صدام انتهى بالانفصال وأصبح كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الآخر، إلا أن زوجها يرفض إتمام الطلاق.

وأشارت نخلة إلى أنّها متمسكة بموقفها والإصرار على الطلاق، فضلا عن الحصول على حقوقها كاملة، بالإضافة إلى إيصال الأمانة البالغة قيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأضافت أن وسطاء تدخلوا خلال الفترة الماضية بينها وبين زوجها بهدف إنهاء العلاقة بشكل ودي وبتراضي الطرفين، دون اللجوء للمحاكم أو إحداث مزيد من المشكلات؛ لكنّ إصرار أحمد عبدالله على عدم الطلاق ومنحها حقوقها حال دون نجاح مساعي الوسطاء، وفق قولها.

وكانت سارة حصلت على البراءة في قضية اتهامها بالاعتداء بالضرب على والدة زوجها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية، في الوقت الذي حصل فيه أحمد عبد الله محمود على حكم بالحبس عامين مع الشغل لصالح زوجته بتهمة خيانة الأمانة “إيصال أمانة” بقيمة 250 ألف جنيه.