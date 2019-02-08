بالفيديو: أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش

بدأت مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، زيارة إلى مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “جولي زارت مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار ببنغلاديش، وتستمر الزيارة 3 أيام.. وستقوم جولي بتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينغا”.

وأشار البيان إلى أن المبعوثة الأممية، ستختتم زيارتها بلقاء رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة ووزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، في العاصمة دكا، لبحث دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحكومة البنغالية.

وذكر بيان المفوضية، أن “بنغلاديش تأثرت بشدة نتيجة تدفق أكثر من 730 ألف لاجئ من ميانمار منذ أغسطس عام 2017، وأن دكا تستضيف اليوم نحو مليون لاجئ يعيشون في كوتابالونج، أكبر مخيم للاجئين في أي مكان في العالم”.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

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